Важное 09 декабря 2023, 16:58 Семье погибшей при стрельбе в школе Брянска девочки выплатят миллион Богомаз: семье девочки, погибшей при стрельбе в школе Брянска, выплатят 1 млн РИА «Новости»

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Семьям пострадавших при стрельбе в гимназии № 5 Брянска выплатят компенсации. Родные погибшей девочки получат миллион рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Один миллион рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — ранения легкой степени», — уточнил он.

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По словам главы региона, с пострадавшими работают квалифицированные психологи. Правоохранительные органы принимают меры, чтобы подобная трагедия больше не повторилась.

Стрельба в брянской школе произошла 7 декабря. Восьмиклассница пронесла отцовское ружье, из которого произвела несколько выстрелов. Одна из пострадавших вскоре скончалась, еще пятеро детей пострадали — их госпитализировали.

Суд Брянска арестовал до февраля охранницу ЧОП, пропустившую в гимназию вооруженную школьницу. Как выяснилось, женщина не обратила внимание на тубус, в котором нападавшая спрятала ружье. Она напомнила, что на входе в учебное заведение не установлен металлоискатель.