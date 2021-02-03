Семь из 10 россиян признались, что используют мат во время работы, причем 10% это делают регулярно. Некоторых за это ждет увольнение.

Результатами исследования сервиса «Работа.ру» поделилось RT. В ходе проведенного исследования выяснилось, что семь из 10 жителей могут себе позволить крепкое словцо во время непосредственных рабочих обязанностей.

При этом 10% от этого числа используют ругательства на постоянной основе, а 63% опрошенных делают это крайне редко, возможно, помня о такой вещи как корпоративная этика.

Исследование затронуло не только тех, кто матерится, но и начальство. Согласно проведенному опросу, у 43% работодатель не делает никаких дисциплинарных замечаний сотрудникам. Меньшая часть из опрошенного начальства, а именно 40%, все же признали, что делают замечания, если видят сотрудника-матершиника, хотя это ограничивается только устным призывом к соблюдению порядка.

У 9% мат на работе приведет к дисциплинарному разговору. Совсем малая часть в 4% заявила, что за использование обсценной лексики полагается выговор. Такие же 4% отметили, что их могли бы и вовсе уволить за данный проступок.

В данном опросе участвовало 3500 тысячи сотрудников из всех регионов страны.