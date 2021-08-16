Соты с живыми пчелами обнаружили на помойке во Владикавказе

Работники по вывозу и утилизации мусора нашли возле мусорного контейнера во Владикавказе соты с медом и живыми пчелами. Публикация о неожиданной находкой появилась на странице предприятия ВМБУ «СпецЭкоСервис» в Instagram.

Сотрудники написали, что за время своей работы чего только не видели в мусорниках. Находки бывали странными, смешными, иногда страшными. Но с тем, чтобы кто-то выбросил живых пчел, даже они столкнулись впервые.

«Наши сотрудники в растерянности. С одной стороны — жалко пчел, с другой — страшно к ним приближаться. Иногда вывоз мусора становится настоящим приключением», — говорится в публикации учреждения.

Руководство «СпецЭкоСервиса» пожалело насекомых. Они обратились за помощью к местным пчеловодам. Возможно, кто-то из них может привезти пчелам улей или просто забрать их к себе на пасеку.

Пенсионерка из Липецка больше не может попасть в свою квартиру — слишком много мусора она притащила туда с помоек. Дома просто не осталось места, и женщина вынуждена сидеть в подъезде. Жильцы пытаются решить вопрос с помощью полиции и Роспотребнадзора.