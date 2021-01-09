Сельскую ипотеку захотели распространить на Подмосковье

Минсельхоз запланировал распространить сельскую ипотеку на Подмосковье. В ведомстве уже разработали проект необходимых изменений. Он предусматривает увеличение кредитного лимита по программе до пяти миллионов рублей для всех регионов.

«Минсельхозом разработан проект изменений, предусматривающий предоставление льготной сельской ипотеки в Московской области для граждан Российской Федерации, зарегистрированных на сельских территориях этого региона и осуществляющих трудовую деятельность в агропромышленном комплексе на данных сельских территориях не менее двух лет», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы ведомства.

В Минсельхозе добавили, что документ сейчас находится на согласовании. Сейчас Московская область в программе не участвует

Программа «Сельская ипотека» действует в России с 2020 года. Она предусматривает выдачу кредитов под льготные 3% тем россиянам, кто решил построить или купить жилье в сельской местности. Первоначальный взнос составляет 10% от общей суммы. Кредитный лимит — три миллиона рублей. Для Дальнего востока и Ленобласти — пять миллионов рублей.

Ранее преподаватель кафедры местного самоуправления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Артемий Позаненко рассказал, что жители России стали активно перебираться за город во время пандемии коронавируса. Число участников программ «Дальневосточный гектар» и «Сельская ипотека» начало расти.