Россияне стали активно переезжать из городов из-за пандемии

Россияне стали активно перебираться за город во время пандемии коронавируса. Число участников программ «Дальневосточный гектар» и «Сельская ипотека» начало расти.

«Процесс деурбанизации идет, но пока этот поток, конечно, не может компенсировать поток село — город. Особенно если мы исключим субурбанизацию, то есть переезд из города в пригород», — рассказал «Известиям» преподаватель кафедры местного самоуправления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Артемий Позаненко.

Руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени Никонова Александр Петриков подчеркнул, что пандемия стала дополнительным аргументом в пользу развития сельских территорий, однако говорить о переселении людей за город эксперты стали еще до распространения коронавируса.

«Самый главный и доступный ресурс — это земля. Во многих регионах уже появляются аналогичные „Дальневосточному гектару“ программы, например „Вологодский гектар“. Естественно, ресурсы льготной сельской ипотеки моментально закончились», — пояснил Петриков.

В России сейчас действует несколько программ, которые стимулируют людей жить на земле, а не в городах. Одна из них — «Дальневосточный гектар» — предусматривает бесплатную раздачу участков, которые через пять лет можно оформить в собственность. На них можно построить дом или организовать бизнес.

В октябре генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить раздачу земель в рамках этой госпрограммы, так как дискредитировать ее недопустимо.