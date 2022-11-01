Сельским жительницам предложили позволить накапливать выходные дни | 360°

01 ноября 2022, 07:41
Сельским жительницам предложили позволить накапливать выходные дни
Депутаты Госдумы: рабочие жительницы сел имеют право на дополнительный выходной
Сельские работницы имеют право переносить и накапливать положенные по закону дополнительные выходные. С соответствующим предложением выступили депутаты Государственной думы Елена Цунаева и Евгений Федоров, они направили письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, рассказали в RT.
Законодатели отметили, что в соответствии с трудовым законодательством, работающие в сельской местности женщины имеют право на дополнительный выходной.
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«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в трудовое законодательство в части установления права за сельскими жительницами переносить данные выходные в течение рабочего года и использовать в качестве единого многодневного отпуска без сохранения заработной платы», — говорится в обращении.
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Ранее депутат Наталья Костенко заявила, что детям необходимо предоставить возможность оздоровиться, как это делалось в предыдущие годы. По ее словам, деньги из бюджета на проект на следующий год пока не заложили.
Госдума РФ
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