Депутат Костенко предложила перенести деньги из других программ на детский кешбэк | 360°

Общество 31 октября 2022, 13:05 Депутат Костенко предложила перенести деньги из других программ на детский кешбэк

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Зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила, что деньги на программу детского кешбэка в 2023 году нужно перебросить из других программ. Об этом написала «Парламентская газета».

В своем письме к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову она отметила, что необходимо предоставить детям возможность оздоровиться, как это делалось в предыдущие годы. Она подчеркнула, что деньги из бюджета на проект на следующий год пока не заложили.

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«В одних семьях отцы призваны на выполнение мобилизационных задач в рамках специальной военной операции, другие оказывают посильную помощь беженцам или в экипировке добровольцев, в третьих родители потеряли работу из-за ухода иностранных предприятий с российского рынка», — добавила Костенко.

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Депутат отметила, что Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры не один раз высказывал позицию о необходимости финансирования программы на ежегодной основе.