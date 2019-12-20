Сельских врачей предложили освободить от налога

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога с зарплаты. Такое предложение он направил вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову.

«Со своей стороны считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдаленных районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей. Реализация данной меры не потребует от граждан каких-либо сложных бюрократических действий», — цитирует RT письмо Власова к вице-премьеру.

Депутат обратил внимание Силуанова на недавний доклад Минздрава, в котором ведомство заявило, что зафиксировало снижение числа врачей в 55 регионах России. По мнению Власова, медики не ощущают тех мер поддержки, которые оказываются им в настоящее время. Кроме того, существующие субсидии и льготы сложно получить из-за бюрократических процедур.

Налог на доходы россиян составляет 13%. С 1 января компенсационные выплаты по программе «Земский доктор» не будут облагаться НДФЛ.