Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

«Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения. Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7%», — произнес министр финансов.

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По его словам, прогнозируемый рост инфляции на 2020 год — 3-4%. Силуанов отметил, что помимо роста зарплат ожидается развитие экономики и появление новых рабочих мест.

Антон Силуанов отметил, что с 2013 по 2019 год работники бюджетной сферы стали получать значительно больше. Например, врачи получают, как и должны, «две средние заработные платы по региону».

Заработная плата учителей должна равняться средней по субъекту, где он живет и работает. Такие пропорции, по словам министра, заложены в бюджете страны.

Проект бюджета в первом чтении депутаты Госдумы должны рассмотреть 23 октября.