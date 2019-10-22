  • Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

    22 октября 2019, 22:31

    Светлана Степанова

    Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
    Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

    «Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения. Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7%», — произнес министр финансов.

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    По его словам, прогнозируемый рост инфляции на 2020 год — 3-4%. Силуанов отметил, что помимо роста зарплат ожидается развитие экономики и появление новых рабочих мест.

    Антон Силуанов отметил, что с 2013 по 2019 год работники бюджетной сферы стали получать значительно больше. Например, врачи получают, как и должны, «две средние заработные платы по региону».

    Заработная плата учителей должна равняться средней по субъекту, где он живет и работает. Такие пропорции, по словам министра, заложены в бюджете страны.

    Проект бюджета в первом чтении депутаты Госдумы должны рассмотреть 23 октября.