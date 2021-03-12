Селфи Анфисы Чеховой с Юрием Шатуновым порадовало его фанатов

Телеведущая Анфиса Чехова сделала селфи с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым и призналась, что исполнила свою детскую мечту. Она встретилась с 47-летним кумиром 1990-х годов на съемках шоу «Привет, Андрей!».

Снимок она опубликовала в своем Instagram, он набрал более 30 тысяч пометок «нравится». Позже фото появилось в соцсети Шатунова, где оно понравилось почти 23 тысячам фолловеров.

«Говорят, что Юра ни с кем не делает фото, особенно селфи», — порадовалась Чехова. Она добавила, что Шатунов оказался очень искренним и глубоким человеком. Она подчеркнула, что бывший воспитанник детдома вырос в мега-звезду, оставшись скромным и очень адекватным человеком.

Подписчики согласились с ней, что Шатунов действительно заслуживает аплодисментов. Они посетовали, что он редко выкладывает новые снимки и попросили баловать своими фотографиями почаще, тем более, с улыбкой. Поклонники попросили своего кумира не прятаться надолго, иначе они начинают скучать. Некоторые признались, что от таких улыбок у них начинается бессонница.

«Спасибо артист за позитивное фото! Улыбающийся Юра, в ленте и Мир становится светлее. Пусть так будет всегда улыбка, Юра и хорошие новости», — написала stanislavovnanatasha.

Юрий Шатунов продолжает судиться с компанией «Честная музыка» за права на свои хиты «Седая ночь» и «Белые розы». Она получила их от предпринимателя Руслана Филатова, которому их передал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.