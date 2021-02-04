Юрий Шатунов продолжил борьбу за права на песни «Ласкового мая» в суде

Кассационная жалоба поступила в арбитражный суд столицы. Ее передадут на рассмотрение в арбитражный суд Московского округа, написала «Газета.ru».

В конце осени прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск музыканта. Он просил признать незаконным лицензионный договор из-за которого он не может петь любимые песни своих поклонников, среди который «Седая ночь» и «Белые розы».

Права на эти композиции «Честная музыка» получила от предпринимателя Руслана Филатова. Ему их передал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

Ранее сообщалось, что Разин назвал Сергея Шнурова «подлецом» и «крысой» за его заявление в полицию на Иосифа Пригожина. Он отметил, что в детском доме таких, как лидер группировки «Ленинград», били ночью и устраивали им «темную». Продюсер посоветовал исполнителю жить спокойно и прекратить оскорблять людей.