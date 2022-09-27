Психолог Метальникова посоветовала не выносить измену на всеобщее обсуждение | 360°

Общество 27 сентября 2022, 18:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Психолог Метальникова посоветовала не выносить измену на всеобщее обсуждение

Читать 360tv в

Коуч и психолог Александра Метальникова в разговоре с «Общественной службой новостей» объяснила, почему не стоит выносить измену на всеобщее обсуждение.

По словам специалиста, сейчас в обществе существуют модели семьи и брака, которые могут допускать измену.

Реклама

В некоторых браках, как заметила психолог, измена — это всего лишь очередное событие.

Реклама

«И это как правило — дело двоих, что они с этим событием делают. А не предмет обсуждения для широкой публики», — процитировало ИА Nation News слова Метальниковой.

В особенности для знаменитостей разговоры об измене являются «рыночной» моделью, заключила специалист.

0 0 0 0 0 0