Назван способ максимально сэкономить на еде

Вологодская семья из двух родителей, двух детей и тяжело больной матери выплачивает ипотеку и экономит на продуктах питания. Женщина работает кассиром и получает 23-25 тысяч рублей. Мужчина чинит автобусы и приносит домой ежемесячно около 30 тысяч рублей. В доме живут две кошки.

Как сообщили в News.ru, квартиру пожилой женщины сдают за 10 тысяч рублей в месяц. Деньги уходят на памперсы и лекарства для нее. Семья фактически не покупает одежду. Ее им дарят друзья. Паре приходится экономить на еде.

Люди не покупают конфеты, колбасу или йогурты. Они приобретают продукты только по списку, ничего лишнего. Внимательно следят за акциями, покупая еду с вышедшим сроком годности. Они почти ничего не выбрасывают, в дело идет все, вплоть до подгнивших фруктов.

Семья выращивает дома овощи. Мясо при готовке заменяют рисом, хлебом или капустой. Для ухи используют рыбные головы.

По мнению доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Марии Долговой, до конца года одежда и обувь подорожают на 3-5%. Стоимость автомобилей, электроники и бытовой техники может подняться на 15% в годовом выражении.