Россиянам перечислили товары, которые вырастут в цене к Новому году

Рост цен на ряд категорий потребительских товаров к Новому году является одним из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период. Наибольший рост, предположила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова, будет в категориях электроника, бытовая техника, автомобили.

По мнению Долговой, в указанных категориях рост цен будет до 15% в годовом выражении, отметила она в беседе с агентством «Прайм». Она также добавила, что одежда и обувь подорожают в меньшей степени — на 3-5% за оставшиеся месяцы года.

Причины, по ее словам, кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители.

И на продукты питания серьезно вырастут цены. До конца года, по оценкам экономиста, рост цен на овощи и фрукты может составить до 20% по сравнению с сентябрем.

Могут на 15-20% вырасти цены на вина. Это может произойти из-за плохого урожая и удорожания логистики. При этом рост цены на шампанское, на которое перед праздником растет спрос, окажется не таким серьезным. По словам эксперта, он будет в пределах продовольственной инфляции (8-10%).

Цены на продукты и другие товары вполне могут начать расти из-за регулирования их государством, рассказал основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Он отметил, что власти многих стран порой начинают пытаться усиленно контролировать отношения между предпринимателям и регулировать ценовую политику, но чаще всего это приводит только к негативным последствиям.