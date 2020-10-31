Сдерживание кашля и чихания при болезни признали вредным

Сдерживать кашель или чихание — вредно для здоровья, ведь организм пытается избавиться от токсинов микробов и слизи. Однако делать это нужно по строгим правилам, чтобы обезопасить других и не вызывать негативную реакцию, заявила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.

«Чем раньше и быстрее мы удаляем мокроту, тем лучше. Мокрота содержит токсины, бактерии, вирусы и все, что с этим связано. На улице мы откашливаемся, когда никого рядом нет», — рассказала в эфире радио Sputnik Лапа.

Врач отметила, что чихать надо в сухой платок, чтобы инфекция не распространялась на других людей. Если с кашлем выходит мокрота, необходимо сплюнуть в салфетку и сразу ее выбросить. Где придется, бросать категорически нельзя, ведь использованная салфетка — источник заразы.

Ранее индийские физики выяснили, что защитная маска сокращает объем микрокапель при кашле и чихании в 23 раза. При этом резко снижается объем зараженного воздуха, что избавляет других людей от опасности.