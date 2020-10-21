Маска оказалась в 23 раза полезнее при кашле, чем мы думали

Индийские физики выяснили, что маска до 23 раз сокращает объем облака микрокапель, которые выбрасываются при кашле или чихании. Благодаря этому значительно уменьшается количество зараженного воздуха, а значит — снижается риск заражения окружающих.

К такому выводу пришли специалисты по гидродинамике из Индийского технологического института в Мумбаи. Они опубликовали результаты своих исследований в журнале Physics of Fluids.

Ученые с помощью компьютера смоделировали движение микрокапель, которые выбрасываются изо рта при кашле и чихании в маске или без нее. Исследователи выяснили, что независимо от наличия маски, облако капель держится в воздухе 5-8 секунд, а затем постепенно рассеивается. При этом его объем растет, а концентрация падает.

Авторы исследования обнаружили, что любое препятствие, которое уменьшает расстояние, пройденное облаком, должно значительно сократить область, по которой рассеиваются микрокапли при кашле. К таким препятствиям относятся маски, платки, а также кашель в локоть.

Ученые подсчитали, что обычная хирургическая маска снижает объем облака микрокапель в семь раз, а маска-респиратор N95 сокращает его в 23 раза. При этом резко сокращается объем инфицированного воздуха, а значит — значительно снижается риск заражения окружающих людей в этом помещении.

Исследователи рассчитывают, что эта информация поможет верно рассчитать, какое количество человек может позволят одновременно находиться в различных помещениях без риска заражения. Тогда можно будет вывести оптимальное число людей в кинотеатрах, салонах самолетов, больничных палатах и других общественных пространствах.

«Газета.ru» напомнила, что роль воздуха, который человек выбрасывает при кашле и чихании, смешивается с окружающим воздухом. Это имеет решающее значение для того, чтобы понять, как именно распространяется коронавирус.