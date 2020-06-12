«Сделаем максимально комфортно»: проголосовать по поправкам к Конституции в Подмосковье можно будет во дворах домов

Всего две недели остается до старта голосования по поправкам в Конституцию. Московская область активно готовится к этим важным для страны дням. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, на каком этапе подготовки сейчас регион.

Губернатор напомнил, что голосование начнется 25 июня. Власти понимают, что нельзя допускать лишних рисков, поэтому процедура во многих случаях будет проходить во дворах.

«Уже такая работа ведется на разных территориях, с управдомами и активными людьми мы обсуждаем, как удобнее, во сколько удобнее человеку прийти на голосование. Сделаем это в максимально комфортном режиме», — сказал Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 1».

Он пояснил, что жители смогут отдать свой голос прямо дома. К ним придут члены избирательной комиссии. Те, кто захочет прийти сам на избирательный участок, сможет легко это сделать. Опасаться за свое здоровье не стоит, так как все меры безопасности будут соблюдены. Для избирательной комиссии даже закупили защитные костюмы, но губернатор думает, что они могут даже не понадобиться из-за дистанцирования.

Важное мероприятие, и очень надеемся, что каждый житель Подмосковья найдет время и придет и проголосует за гарантию, за основной закон, за то, что в нем закрепляют социальные гарантии, ценности семьи, стабильность, которая для нас имеет определяющее значение Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Голосование по поправкам в Конституцию стартует в России 25 июня. Последний день, когда можно определиться с выбором, — 1 июля.