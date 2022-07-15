СДЭК начал расследование из-за возможной утечки данных 25 миллионов клиентов

В логистической компании СДЭК проводят внутреннее расследование после появления информации о возможной утечке личных данных пользователей. Речь идет об информации о 25 миллионах человек, сообщило РБК со ссылкой на PR-директора СДЭК Анна Иоспа.

В Сеть могли попасть конфиденциальные данные порядка 25 миллионов клиентов СДЭК. Издание сослалось на Telegram-канал in4security. Эта информация пока не нашла подтверждение.

«PR-директор СДЭК Анна Иоспа сообщила, что сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства. От каких-либо дополнительных комментариев она отказалась», — отметили в РБК.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к операторам обработки данных. В случае утечки они обязаны уведомить уполномоченные органы власти.

В начале июля СМИ сообщили о появлении в Сети данных клиентов сервиса для путешествий Tutu.ru. Базу выложил тот же хакер, что слил данные GeekВrains, «Сколково» и Delivery Club.