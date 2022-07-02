СМИ сообщили об утечке данных клиентов Tutu.ru

База клиентов сервиса Tutu.ru слита в Сеть. В свободном доступе оказались данные покупателей билетов на автобусы. Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

Базу выложил тот же злоумышленник, что ранее слил данные GeekВrains, школы управления «Сколково» и сервиса доставки Delivery Club.

По названию базы TutuBusorders можно сделать вывод, что утечка коснулась покупателей билетов на автобусы.

В таблице содержатся данные порядка двух миллионов клиентов. Информация не самая чувствительная и вряд ли нанесет вред пользователям. Указаны только имя и фамилия, телефон и адрес электронной почты. Никаких данных о банковских картах и маршрутах поездок нет.

Хакер при этом заявил, что также завладел данными о семи миллионах пользователей с зашифрованными паролями и информацией о 32 миллионах заказанных билетов с паспортными данными. Но никакого подтверждения этим сведениям не привел. Стоит отметить, что достоверность уже слитой информации о клиентах Tutu.ru пока не подтверждена.