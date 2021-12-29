Сдающих жилье туристам россиян захотели обязать платить налоги

В России хотят поставить на учет тех, кто сдает квартиры туристам. Их планируют обязать платить налоги. Законопроект о легализации туристского жилья разработали еще в 2019 году. Не исключено, что парламент одобрит его в весеннюю сессию.

Документ предполагает присвоение собственникам недвижимости индивидуального регистрационного номера на муниципальном уровне, сообщила газета «Известия». Его занесут в единый федеральный реестр. После этого номер обязательно будут указывать во всех объявлениях об аренде.

Владельцев недвижимости также зарегистрируют в качестве операторов туристического сбора. Им придется платить налог в размере 4%. Идею концептуально подержали в ФАС, указав на необходимость учесть определенные моменты. Законопроект одобрили в Роспотребнадзоре и позитивно оценили в Ростуризме, а также в Минэкономразвития.

Эксперты отметили, что в настоящее время большое количество предложений о краткосрочной сдаче жилья — квартир, апартаментов и гостевых домов — находятся вне правового поля. В «Опоре России» заметили, что их владельцы не платят налоги и не гарантируют своим клиентам безопасность. Проверяющие в такое жилье не приходят, а коммунальные тарифы у него ниже.

«Если мы хотим, чтобы туротрасль стала безопасной, конкурентной и приносящей деньги в федеральный и региональные бюджеты, то необходимо принять подобный законопроект», — заявил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Он добавил, что все европейские страны с доходом от туризма в 10% ВВП и выше таким образом уже поступили.