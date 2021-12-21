Россияне стали тратить на отдых внутри страны на 40% больше

Траты россиян на путешествия по стране в период с января по сентябрь перевалили за три триллиона рублей. Такая сумма оказалась почти на 40% больше, чем было два года назад.

Всего с января по сентябрь жители России потратили на отдых внутри страны 3,12 триллиона рублей. По сравнению с 2019 годом сумма выросла на 39,8%, уточнила газета «Известия». На ситуацию повлияло расширение географии поездок.

«Если в 2020 году большинство туристов выбирали для отдыха лишь четыре региона — Краснодарский край, Крым, Москву и Петербург, то сейчас к ним добавились новые направления», — пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Путешественники стали ездить в Псковскую область, Карелию, Пермский край и некоторые другие регионы. В развитии туризма помогла и программа кешбэка, которой воспользовались уже более двух миллионов человек.

По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, в 2022 году еще одним популярным направлением может стать Камчатка. Туры на полуостров должны подешеветь, так как туда впервые откроют чартерные рейсы.