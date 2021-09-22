«Считал расстрел людей прикольным». Появился допрос бывшей девушки напавшего на университет в Перми

Бывшая девушка студента, устроившего стрельбу в Пермском университете, рассказала на допросе, что он положительно высказывался о расстреле людей. А когда она узнала о произошедшем в вузе, то была в шоке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка познакомилась со стрелком в школе. По ее словам, у него не было конфликтов. Он посещал театральный кружок. Они начали близко общаться в седьмом классе. Но когда она узнала, что он рассылал ее личные фотографии другим ребятам из класса, то обиделась. И они прекратили общение.

В девятом классе они снова стали встречаться, но тайно. Не хотели, чтобы их обсуждали сверстники. Но эти отношения продлились всего полгода. Причиной было то, что он пообещал девушке, что они больше не будут скрывать отношения. И обещание не выполнил.

Затем в 2020 году они снова воссоединились. Тогда они встречались около года. Девушка закончила первый курс колледжа, а стрелок — 10-й класс школы. Они ходили на свидания, и все было хорошо. По ее словам, на людях он всегда вел себя адекватно, обнимал ее и целовал, относился с уважением, никогда не повышал голос. И ссорились они редко. Но из-за учебы и виделись нечасто, в основном на выходных. Общались в соцсетях и по телефону. Периодически у парня резко менялось настроение, он становился грустным и апатичным.

В мае 2021 года они перестали общаться. Парень сам предложил расстаться.

«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно», — сказала девушка.

Когда произошла трагедия в Казани, парень не осуждал действия нападавшего на школу. Он лишь упрекал его в том, что тот не сдержал свои слова в части количества людей, которых хотел убить. Девушку это шокировало, но парень лишь отшучивался.

Он присылал ей видео, на которых расстреливали людей и отрезали им головы. Девушка не понимала, зачем он ей это показывает. В целом он плохо отзывался о людях, говорил, что человечество прогнило. Осуждал однополые отношения и не любил мигрантов.

При этом он увлекался оружием, состоял в тематических пабликах. Когда он получил разрешение на оружие, то тренировался в стрельбе на полигоне. Хранил оружие в сейфе.

Девушка не знает, что побудило ее бывшего парня на такие действия.

При этом он жаловался ей на головные боли, чаще всего по утрам, говорил, что слышит звон. В больницу он не обращался. Употреблял снюс, но сигареты не курил. Практически не выпивал, максимум баночку пива.

Отношения с матерью у стрелка были непростые. По словам девушки, он мало общался с ней, говорил, что мать слишком много от него требует. Любил животных, заботился о своем коте.

Ранее в пермском Минздраве сообщили, что число пострадавших достигло 43 человек, включая самого стрелка, который был ранен при задержании. Жертвами атаки на ПГНИУ 20 сентября стали шесть человек.