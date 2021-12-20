Пластический хирург рассказал, может ли жена президента Франции быть трансгендером

Пластический хирург Максимильян Абозин не нашел никаких признаков того, что жена президента Франции Эммануэля Марона Брижит может быть трансгендером. При этом он отметил, что, возможно, первая леди когда-то делала пластические операции на лице. Об этом написал Life.

«Строение лица у всех разное, ее массивный подбородок добавляет маскулинности чертам ее лица. Имеются мелко- и крупноморщинистые изменения кожи, кожный избыток в области верхних и нижних век, умеренный птоз верхней и нижней трети лица. Возможно, когда-то были какие-то пластические операции на лице. Обычно такие изменения есть у большинства женщин в возрасте от 55 лет», — пояснил эксперт.

Пластический хирург добавил, что нет ничего странного в том, что Брижит может носить парик. Кроме того, нападки недоброжелателей относительно отсутствия детей у пары, по словам специалиста, крайне неуместны. Не каждая женщина готова рожать после 50-ти лет.

Ранее стало известно, что Брижит Макрон собирается подать жалобу на авторов слухов о том, что она трансгендер. По словам хейтеров, якобы первая леди Франции раньше имела имя Жан-Мишель Тронье.