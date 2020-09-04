Счетная палата высказала замечания по реорганизации Минобрнауки

Реорганизация Минобрнауки в два новых ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования — была проведена с задержкой сроков и нарушением порядка процедуры. Это было выявлено по итогам проверки Счетной палатой.

Процедура реорганизации должна была завершиться до 31 декабря 2018 года, но разделительные балансы были приняты Казначейством только 27 марта 2020 года, отметила директор департамента Счетной палаты Светлана Меркушина, пишет агентство «Прайм».

Кроме того, был нарушен также порядок реорганизации. Ответственное за проведение необходимых мероприятий Минпросвещения направило в ФНС заявление о прекращении деятельности министерства раньше, чем Казначейство приняло разделительные балансы.

Также новые министерства были медлительны в вопросе приема на себя обязательства и имущества Минобрнауки. Соответствующие мероприятия должны были завершиться до 1 декабря 2018 года, но они по факту начались только в 2019 году, а в течение первого квартала 2020-го продолжились.

В Счетной палате подчеркнули, что некоторые вопросы по итогам реорганизации так и остались не решенные.

Минпросвещения, как отмечается, изучило предписания Счетной палаты. Министерство уже ведет активную работу по устранению отмеченных недостатков.

В сфере культуры и туризма в прошлом году не было потрачено 17,2 миллиарда рублей. Это следует из отчетов Счетной палаты по итогам проверок Минкультуры и Ростуризма на предмет исполнения бюджета в 2019 году. На долю Минкультуры из этой суммы приходится 15,9 миллиарда рублей, Ростуризма — 1,3 миллиарда.

Эксперты считают, что важно понять причины произошедшего. Аналитики отмечают, что иногда лучше потратить меньше для того, чтобы в дальнейшем добиться лучшего результата.