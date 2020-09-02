Объекты культуры и туризма недополучили 17 млрд за 2019 год

В сфере культуры и туризма в прошлом году не было потрачено 17,2 миллиарда рублей. Это следует из отчетов Счетной палаты по итогам проверок Минкультуры и Ростуризма на предмет исполнения бюджета в 2019 году.

На долю Минкультуры из этой суммы приходится 15,9 миллиарда рублей, Ростуризма — 1,3 миллиарда, пишет газета «Известия».

Невведенными остались пять объектов культуры федерального и регионального значений, а именно библиотеки и музеи-заповедники. Половина из 17 мероприятий по созданию инфраструктуры туристических кластеров не реализована или же выполнена только частично.

Эксперты считают, что важно понять причины произошедшего. Аналитики отмечают, что иногда лучше потратить меньше для того, чтобы в дальнейшем добиться лучшего результата.

Ранее сообщалось, что по данным Счетной палаты, в 2019 году проблемной зоной бюджета в сфере науки и высшего образования стало исполнение федеральной адресной инвестиционной программы. Было освоено только 25,5% выделенных средств. Проверка затронула бюджет Минобрнауки, Российской академии наук (РАН), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».