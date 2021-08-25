Счетная палата выяснила, сколько в России пенсионеров

В России на 1 апреля 2021 года было 42,6 миллиона пенсионеров. Из них работающими оказались 8,6 миллиона, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Из указанного числа пенсионеров 38,77 миллиона получают страховую пенсию, включая 35,35 миллиона россиян, которым начисляют пенсионные выплаты по старости.

Число работающих пенсионеров составило 8,61 миллиона человек.

В Счетной палате напомнили, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,3%. Средний размер выплаты увеличился до 16 921 рубля. До 17 536 рублей выросла средняя страховая пенсия по старости у этой же категории россиян. Пенсия по инвалидности у них достигла 10 404 рубля.

Президент РФ Владимир Путин подписал 24 августа указ о единовременной денежной выплате пенсионерам. В сентябре пожилые россияне — около 43 миллионов человек — получат по 10 тысяч рублей.