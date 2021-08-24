Единовременную выплату получат 43 миллиона пенсионеров

Единовременные выплаты пенсионерам, о которых ранее говорил президент России Владимир Путин, коснутся примерно 43 миллионов россиян. Как сообщили «Известия», такое заявление сделала замглавы Минтруда Ольга Баталина.

«Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций», — заявила Баталина журналистам.

Размер выплаты, которую предлагают направить пенсионерам в РФ, составляет 10 тысяч рублей. Такое предложение озвучил Владимир Путин 22 августа. Президент отметил, что выплата коснется всех пенсионеров, вне зависимости от того, работают ли они. Также глава государства предложил выплатить военнослужащим по 15 тысяч рублей. Указ о выплатах президент подписал 24 августа.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров добавил, что финансирование этих выплат будет производиться из дополнительных доходов бюджета. Он отметил, что инфляция сильнее всего отражается на малоимущих слоях населения, и в частности пенсионерам нужно компенсировать их потери.