Счетная палата сообщила о росте убыли населения в 2020 году

Естественная убыль населения в России стала расти в 2020 году. По данным Счетной палаты, речь идет о периоде с января по август.

Об этом говорится в оперативном докладе ведомства об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

«Естественная убыль населения в январе — августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тысячи человек», — сказано в сообщении.

Превышены аналогичные показатели 2019 года — 219,2 тысячи человек. Естественная убыль за прошлый год в целом — 317,2 тысячи человек.

По стране в январе–августе 2020 года в среднем число умерших в 1,4 раза оказалось выше числа родившихся. В аналогичный период в 2019 году — в 1,2 раза. Превышение в 41 региона составило 1,5-2,4 раза.

В первом полугодии 2020-го в РФ родилось 811,7 тысячи человек. Это на 5,7% меньше, чем в первые шесть месяцев 2019-го. Миграционный прирост во время ограничений из-за коронавируса компенсировал естественную убыль населения на 20,6%.

Число работающих россиян в 2020 году сократилось почти на 1,6 миллиона и составило 70,5 миллиона. Уровень безработицы в сентябре равнялся 6,3% — это максимум с 2012 года. Все в стране безработными оказались 4,3 миллиона граждан. Ситуация на российском рынке труда может улучшиться к концу этого года, считают аудиторы Счетной палаты.