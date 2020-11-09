Счетная палата обозначила строки восстановления рынка труда

Улучшения на российском рынке труда могут произойти к концу года, считают в Счетной палате. Необходимым условием будет восстановление реального сектора экономики.

В июле–сентябре 2020 года число россиян, занятых в экономике, сократилась почти на два миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом с начала текущего года занятость составила 70,6 миллиона человек.

Число безработных к августу увеличилось до 4,8 миллиона человек (6,4% от трудоспособного населения). По данным Счетной палаты, в сентябре число безработных немного снизилось — на 31,4 тысячи, уровень безработицы составил 6,3%, говорится в оперативном докладе ведомства об исполнении бюджетов разных уровней.

«При сохранении благоприятных тенденций в экономике и текущего уровня карантинных мер, ситуация на рынке труда к концу года начнет улучшаться», — прогнозируют в Счетной палате.

Там считают, что это произойдет благодаря «хоть и медленному», но продолжающемуся восстановлению реального сектора.