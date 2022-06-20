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    20 июня 2022, 04:26

    Щербинский завод может стать посредником при покупке иностранного лифтового оборудования

    Мутко: Щербинский завод готов стать посредником при приобретении лифтов за границей

    Полина Созыкина

    Посредником между российскими строителями и иностранными производителями лифтового оборудования может стать Щербинский лифтостроительный завод. Об это РИА «Новости» рассказал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

    Щербинский завод может стать посредником при покупке иностранного лифтового оборудования

    «Мы готовы брать подряды и на высотные лифты, и на скоростные лифты, и на бизнес-класс. Уже второй вопрос — где эти лифты будут созданы. Мы можем эти заказы принимать, а далее искать продукцию, например на азиатском рынке», — сообщил Мутко.

    У Щербинского завода больше компетенций в лифтостроении, имеется большой объем информации о производителях и их мощностях, отметил Мутко.

    «Мне кажется, целесообразно консолидировать информацию по потребностям рынка», — пояснил директор компании.

    Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что подписанные на ПМЭФ-2022 соглашения в различных областях помогут России преодолеть зависимость от Запада. Каждое из соглашений — вклад в развитие той или иной отрасли, отметил министр.