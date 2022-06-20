Щербинский завод может стать посредником при покупке иностранного лифтового оборудования

Посредником между российскими строителями и иностранными производителями лифтового оборудования может стать Щербинский лифтостроительный завод. Об это РИА «Новости» рассказал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Мы готовы брать подряды и на высотные лифты, и на скоростные лифты, и на бизнес-класс. Уже второй вопрос — где эти лифты будут созданы. Мы можем эти заказы принимать, а далее искать продукцию, например на азиатском рынке», — сообщил Мутко.

У Щербинского завода больше компетенций в лифтостроении, имеется большой объем информации о производителях и их мощностях, отметил Мутко.

«Мне кажется, целесообразно консолидировать информацию по потребностям рынка», — пояснил директор компании.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что подписанные на ПМЭФ-2022 соглашения в различных областях помогут России преодолеть зависимость от Запада. Каждое из соглашений — вклад в развитие той или иной отрасли, отметил министр.