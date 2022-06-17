Министр торговли Мантуров рассказал, как РФ может преодолеть зависимость от Запада

Соглашения о сотрудничестве, заключенные в рамках ПМЭФ-2022, помогут России обрести технологическую и экономическую независимость от Запада. Об этом в интервью РИА ФАН рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Каждое из соглашений — вклад в развитие той или иной отрасли, отметил министр.

«Если мы говорим, например, о специальном инвестиционном контракте по Чувашии, то это также производство одного из химических продуктов — перекиси водорода. По обеспечению туристического маршрута от Петербурга до Кронштадта предполагается строительство судов и возобновление туристических маршрутов, которые были традиционно развиты в Ленинграде, а теперь и в Северной столице. И использовать их для доставки туристов на восстанавливаемую инфраструктуру Кронштадта — к фортам, которыми занимается компания. И многие другие направления, которые сегодня были зафиксированы в документах, важны для развития той или иной сферы нашей экономики», — рассказал Мантуров.