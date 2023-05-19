Общество 19 мая 2023, 16:20 Гости караоке-клуба в Краснодаре отплясывали под песню Верки Сердючки про Украину Shot: МВД проверяет видео с поющими хит Сердючки гостями караоке-клуба в Краснодаре

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Посетители караоке-клуба в Краснодаре веселились под песню украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки. Видео с поющими хит гостями заведения опубликовал Telegram-канал Shot.

Герои ролика проводили вечер в караоке-клубе «Ля Мажор». Посетители выбрали в каталоге песню Сердючки «Гулянка», в которой есть слова: «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так». Гости заведения не только пели хит, но и отплясывали под него.

По данным Shot, после того как видео из краснодарского клуба попало в соцсети, МВД запустило проверку. Представители Telegram-канала также связались с сотрудниками увеселительного заведения. Они сообщили, что не знают, как песня попала в трек-лист, и отказались что-либо объяснять.

Сердючка ранее отметилась очередным публичным выпадом в сторону России. Данилко выкрикивал фразу «Russia, goodbye» со сцены Евровидения-2023. Продюсер Сергей Лавров объяснил, что украинский артист пытается закрепиться в Европе с помощью такого хамского поведения.