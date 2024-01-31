Общество 31 января 2024, 19:20 СБУ грозила сдавшейся российским силовикам шпионке отобрать детей Завербованная Украиной шпионка в Херсонской области рассказала о методах СБУ РИА «Новости»

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Украинские силовики вынуждают людей сотрудничать угрозами, в том числе в адрес детей. О методах работы СБУ рассказала завербованная спецслужбой Украины для работы в Херсонской области Татьяна Луций. Видео с ее допросом опубликовало РИА «Новости».

Женщина отметила, что ей в том числе поручили вывезти на территорию Украины мужа Дениса. В то время он занимал пост главы топливно-энергетического комплекса подконтрольной России Херсонской области.

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«Если я хочу, чтоб все было хорошо, мои детки были со мной, папа не был в подвале и мой брат не служил „на нуле“ (на передовой. — прим. ред.), я должна была написать на Дениса Валентиновича (мужа. — прим. ред.) бумажку», — пояснила Татьяна.

Она также вела фото- и видеосъемку для украинских спецслужб. Женщину просили съездить по указанным адресам, а потом передать отснятый материал куратору через Telegram.

В итоге женщина добровольно сдалась ФСБ, поскольку боялась уголовного преследования. Уезжать с российской территории Татьяна не планирует.