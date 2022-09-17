Сборщик шишек и фуд-флорист вошли в российский рейтинг самых необычных вакансий сентября | 360°

Общество 17 сентября 2022, 08:43 Поделиться Telegram

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Viber Сборщик шишек и фуд-флорист вошли в российский рейтинг самых необычных вакансий сентября Центр сервиса «Зарплата.ру»: в рейтинг редких вакансий вошли сборщик шишек и фуд-флорист РИА «Новости»

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Сборщик шишек и грибов, накрывальщица столов и фуд-флорист вошли в рейтинг самых необычных и редких вакансий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Всего Центр проанализировал более 190 тысяч вакансий. Сборщик кедровых шишек требуется в компанию в Республике Алтай с окладом от 100 тысяч рублей.

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«Проживать сотрудник будет в армейской палатке с печкой, ходить в баню, для работы шишкотряс получит все необходимое оборудование. В глубь тайги работника будут доставлять на специальном транспорте», — уточнили в описании вакансии.

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Рабочих по сбору шампиньонов приглашают на вахту в Калужскую область. Это временная вакансия — на три месяца. Зарплата — до 60 тысяч рублей.

Школа Барнауле разместила вакансию накрывальщицы или накрывальщика столов. В обязанности кандидата входит сервировка завтраков для школьников, уборка посуды и мытье окон в столовой.

Вакансия фуд-флориста для составления букетов и композиций из различных съедобных ингредиентов предложена для соискателей-жителей Кемерова.

В канун 3 сентября работодатели то ли в шутку, то ли всерьез опубликовали вакансии «шуфутинологов» и «календарь-менеджеров».

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