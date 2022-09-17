Сборщик шишек и фуд-флорист вошли в российский рейтинг самых необычных вакансий сентября | 360°

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Мир
17 сентября 2022, 10:02
«Чудовищная ошибка». Власти Шри-Ланки извинились за арест борта «Аэрофлота»
Спецоперация
17 сентября 2022, 09:56
Два человека пострадали при взрыве в Луганске
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Спецоперация
17 сентября 2022, 09:45
Пушилин указал на присутствие натовских инструкторов в боевых порядках ВСУ
Мир
17 сентября 2022, 09:29
Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
Спецоперация
17 сентября 2022, 09:24
Власти Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты
Мир
17 сентября 2022, 09:21
Верховный разделитель. Действия Байдена могут спровоцировать гражданскую войну в Америке
Деньги
17 сентября 2022, 09:12
Запад решил избавиться от платежной системы «Мир»
Спецоперация
17 сентября 2022, 09:09
Российские военные захватили американский бронетранспортер М113 в бою с ВСУ
Спорт
17 сентября 2022, 08:56
МВД Германии попросило УЕФА отстранить сборную России от чемпионата Европы-2024 по футболу