Интересное 02 сентября 2022, 19:48 Поделиться Telegram

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Viber Шуфутинский в метавселенной и вакансии «шуфутинологов» к 3 сентября Новые мемы с Михаилом Шуфутинским к 3 сентября РИА «Новости»

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Россияне уже который год отмечают 3 сентября. В Рунете появляются тысячи мемов с Михаилом Шуфутинским и строчками из его хита. Но одними смешными картинками дело не ограничивается: теперь на третий день осени устраивают виртуальные концерты в метавселенных с шансонье, а работодатели то ли в шутку, то ли всерьез публикуют вакансии «шуфутинологов» и «календарь-менеджеров».

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История мема

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Третий день осени давно ассоциируется с композицией шансонье Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Песню, повествующую о трагическом расставании, выпустили в 1993 году. Автором текста стал Игорь Николаев, музыку написал Игорь Крутой.

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Небывалая популярность пришла в 2011 году, когда в Сети появился мем, на котором был изображен американский рэпер Рик Росс: пользователи отметили его внешнее сходство с российским эстрадным певцом. Картинка сопровождалась цитатой из припева хита Шуфутинского.

С тех пор к каждому 3 сентября в Рунете публикуют множество мемов с Михаилом Шуфутинским. Шансонье уверял, что песня ему никогда не надоест.

Pikabu.ru

Традиционно на многих мемах изображен сам Шуфутинский в окружении горящих, как обещания, костров рябин и осенних листьев, которые должны летать по бульварам Москвы.

«ВКонтакте»

Старая песня на новый лад

К знаменательной дате Михаил Шуфутинский вместе с Егором Кридом в этом году выпустил новую версию песни «Третье сентября». Идея о ремейке родилась у Крида год назад. Рэпер написал куплет песни за несколько минут.

В новой версии песни Крид зачитывает куплеты, а припев Михаила Шуфутинского остался таким же, как в оригинале, сообщила Lenta.ru. По словам Крида, сотрудничество с автором хита — «легендарная история».

Шуфутинский в метавселенной

Тинькофф-банк решил устроить первый в истории концерт Михаила Шуфутинского в виртуальной вселенной Decentraland. Онлайн-торжество будет проходить как раз 3 сентября.

Источник фото: "ВКонтакте"

Выступление Шуфутинского из метавселенной состоится на виртуальной сцене в городском осеннем парке.

Вакансия под хит

В Нижнем Новгороде открылась необычная вакансия календарь-менеджера для футбольного матча «Пари НН» — «Факел» 3 сентября. В обязанности сотрудника входит «безостановочное переворачивание календаря под аккомпанемент знаменитой композиции Михаила Шуфутинского».

Источник фото: https://hh.ru

За матч календарь-менеджер получит 39 тысяч рублей на руки. Компания гарантирует ему еще и униформу с «принтом костров горящих рябин».

Среди требований — опыт по переворачиванию страниц календаря, базовые знания отечественного шансона, музыкальное образование. Работодатели хотят, чтобы сотрудник «не сошел с ума» за 90 минут работы, любил футбол и Шуфутинского.

В Москве тем временем появилась вакансия «шуфутинолога, специалиста по 3 сентября». В описании сказано, что нужен смельчак, которого не пугает московский смог от костров рябин. Среди обязанностей — отбирать лучшие мемы для сотрудников из всей «лавины шуток».

Источник фото: https://www.superjob.ru/

Кандидат также должен охранять офисный календарь 2 сентября, быстро осваивать новые тренды и не путать горящий сентябрь из песни группы Stigmata с кострами рябин.

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