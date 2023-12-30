Спорт 30 декабря 2023, 19:30 «К чушпанам не надо тебя». Карпин ответил актеру из «Слова пацана» на просьбу попасть в сборную России Актер из «Слова пацана» Могильников попросился у Карпина в сборную России Pxhere

Читать 360tv в

Актер Ярослав Могильников, сыгравший роль Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попросил главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина взять его в команду. Его видеообращение разместили в Telegram-канале национальной команды.

«Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», — заявил молодой человек.

Реклама

Ответ последовал практически немедленно. Карпин согласился принять Могильникова в команду, но только сразу к «реальным пацанам», а не «чушпанам». Он отметил, что вызвать Ярослава вообще не проблема. Каждый раз на попадание в сборную претендуют по 100 человек.

«Давай мы сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто — чушпаны. И тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо тебя», — сказал Карпин.

Ранее Могильников засветился в stories Канье Уэста. Американский рэп-исполнитель опубликовал фото артиста в белом свитшоте с надписью Vultures, которая повторяет название последнего альбома музыканта.