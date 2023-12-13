13 декабря 2023, 01:25
Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» для умного дома
«Яндекс» сообщил о сбое в работе сервисов для умного дома
В работе сервисов для умного дома «Яндекса» произошел сбой. Компания его устранила, сообщили на странице «Яндекса» в социальной сети «ВКонтакте».
«Команда уже исправила ситуацию, все должно работать как нужно», — написали представители фирмы.
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До этого пользователи пожаловались на неполадки в работе умных гаджетов «Яндекса». Уточнялось, что не функционировали пульты, умные лампочки, а голосовой помощник «Алиса» не выполняла команды. Сообщения о сбоях поступали в основном из Москвы.
Проблемы с доступом к некоторым сервисам «Яндекса» зафиксировали также в апреле этого года. Пользователи пожаловались на сбои в музыке, почте и других платформах компании.
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