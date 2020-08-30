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    30 августа 2020, 13:54

    Сбой Telegram произошел в Москве

    Анастасия Калинина

    В Москве произошел сбой в Telegram. Большинство пользователей не могут зайти в приложение.

    По данным сайта Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев и отключений различных интернет-ресурсов, к 13:22 по Москве произошел сбой в Telegram. Больше всего жалоб поступило именно от столичных пользователей.

    Подключиться к Telegram не могут 92% пользователей, а у 7% не получается отправить сообщения.

    Первые сообщения о неполадках в приложении стали поступать в 12:52.

    Помимо Москвы, небольшой сбой произошел в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Минске.

    Новости SMI.FM