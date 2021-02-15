Сближение Луны и Марса россияне увидят в ночь на 19 февраля

Жители Башкирии смогут увидеть сближение Луны и Марса в ночь на 19 февраля. Планета и естественный спутник Земли расположатся над южным горизонтом в созвездии Овна. Об этом сообщил сайт планетария Уфы.

«Ночью с 18 на 19 февраля рядом с Марсом пройдет Луна. 18 февраля оба светила с наступлением темноты будут видны рядом высоко над южным горизонтом в созвездии Овна. Растущая Луна будет в возрасте 6,5 дня — вблизи первой четверти», — рассказали в планетарии.

По расчетам ученых, Марс появится на небе над Луной в виде яркой желтой звезды. Они зайдут за горизонт этой же ночью. Сначала исчезнет Луна, а через час скроется Марс.

Накануне научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко предупредил, что в марте к Земле приблизится большой астероид. Он может достигать километра в диаметре. По его словам, он пройдет мимо нашей планеты. Никакой опасности для людей этот астероид не представляет.