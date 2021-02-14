Огромный астероид приблизится к Земле в марте

В марте этого года к Земле приблизится огромный астероид размером от 500 метров до километра. Но опасности для людей он не предоставляет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на астронома и научного руководителя Школы астрономии Павла Скрипниченко.

«Крупные объекты довольно редко, и это хорошо, оказываются близко к Земле. Один такой объект — (231937) 2001 FO32. Мы ждем на равноденствие, 21 марта. Оценочный размер — от 500 метров до километра, и чуть более пяти расстояний от Земли до Луны будет до него в минимуме», — рассказал астроном.

Однако для землян космический объект опасности не предоставляет. По словам эксперта, вероятность того, что он столкнется с Землей, равна нулю. Он также добавил, что самые опасные объекты в астероидно-кометной области еще не открыты.

Ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров сказал, что это частое явление. И мартовский астероид особого интереса для науки не предоставляет. Более того, объекты, которые пролетают за Луной, перестали быть важными, отметил эксперт.