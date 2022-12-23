Эксклюзив 23 декабря 2022, 11:38 Сбивший четырех девушек пьяный водитель в Башкирии получил 13 лет тюрьмы Суд в Башкирии вынес приговор сбившему насмерть четырех девушек пьяному водителю

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Чекмагушевский межрайонный суд вынесет приговор мужчине, который сел пьяный за руль Audi A5 и насмерть сбил четырех девушек. Ему назначено 13 лет лишения свободы, сообщили «360» в судебной инстанции.

На прениях сторон прокуратура запросила 13 лет лишения свободы водителю и компенсацию морального вреда. Но родственники погибших девушек настаивали на более суровом наказании — 15 лет колонии и 10 миллионов рублей компенсации.

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Мужчина на последнем слове полностью признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что ему каждую ночь снятся погибшие.

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Адвокат лихача попросил у суда более мягкий приговор. Он сообщил, что его подзащитный пытался покончить с собой в СИЗО.

Авария произошла 18 июля в башкирском селе Бакалы. Погибшим девушкам было от 16 до 19 лет. В крови водителя после аварии обнаружили 0,333 промилле.