Сбившего четырех девушек пьяного водителя арестовали в Башкирии

В Башкирии суд оставил под стражей до 18 сентября водителя, который насмерть сбил четырех девушек. За руль молодой человек сел пьяным — в его крови после аварии обнаружили 0,333 промилле.

Утром 18 июля на объездной дороге села Бакалы 23-летний мужчина, управлявший Audi A5, наехал на шедших ему навстречу по обочине пешеходов.

«В результате ДТП все четверо скончались на месте происшествия. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой оказалась 16-летняя девушка», — уточнили в пресс-службе СК России.

После аварии возбудили уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Контроль за ходом его расследования взяли в центральном аппарате СК.

Суд выбрал для обвиняемого два месяца ареста. Обжаловать вердикт молодой человек не планирует.