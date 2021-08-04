Сбившая детей в Москве студентка обжалует арест. Трансляция от здания суда

Мосгорсуд начал рассмотрение жалобы защиты 18-летней Валерии Башкировой по делу о гибели двух детей в ДТП в Солнцеве. После аварии девушку сначала поместили под домашний арест, но потом отправили в СИЗО до 16 сентября. «360» ведет трансляцию от здания суда.

Постановление об отправке Башкировой в следственный изолятор вынес Тверской районный суд. В сегодняшнем судебном заседании девушка будет принимать участие по видеосвязи.

ДТП произошло на улице Авиаторов в Москве 16 июля. Башкирова за рулем своей Mazda сбила трех детей на пешеходном переходе. Двое мальчиков умерли. Девятимесячная девочка выжила. Ее уже выписали из больницы.

По одной из версий, авария произошла из-за того, что студентка отвлеклась на телефон. При этом ее отец заявил, что у них в семье никто никогда не использует гаджеты за рулем. Он также исключил вероятность, что Валерия была пьяна.

После случившегося глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову увеличить штраф за пользование телефоном во время вождения до 10 тысяч рублей.