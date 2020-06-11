Сбила ребенка и осталась в плюсе. Как семья оказалась должна чиновнице 120 тыс. рублей за ДТП

Лилия Хоруженко являлась ответственным членом Комитета министерства образования и науки Мурманской области и заседала в комиссиях ГИБДД по предотвращению детских ДТП.

Авария случилась в дачном поселке на нерегулируемом неравнозначном перекрестке. Это значит, что одна дорога была асфальтирована, а другая — грунтовая. Мальчик оказался виноват в том, что выехал на перекресток, не уступив автомобилю с главной дороги.

Также дети до 14 лет не имеют право ездить на велосипедах по дорогам — только по тротуарам или специальным дорожкам. Помимо этого, по правилам, ребенок должен был надеть каску или шлем. Как известно, дети этим всегда пренебрегают, особенно в местах, где нет плотного движения.

Ребенка сбила машина. Ребенок получил довольно серьезные травмы, была сломана челюсть, сломаны зубы, множественные ушибы тела и головы, было сотрясение мозга Евгений Шершов отец сбитого ребенка

В одном из более ранних интервью он сказал: «Когда все случилось, она даже не подошла к ребенку. Стояла и фотографировала свою машину. Говорила таким чиновничьим тоном. Когда стало понятно, что сын не умирает, я оставил его с мамой и соседями, а сам подошел к ней. Спросил, как же так вышло. А она сразу: „Не подходите ко мне! В суде будем разбираться!“».

Так или иначе, в ГИБДД заявили, что чиновница не виновата. Евгений также добавил, что через месяц после происшествия с ним связались представители чиновницы и сообщили о том, что проходит проверка поврежденного авто Хоруженко. У машины была царапина на двери о сломано зеркало заднего вида.

«Через год ее адвокат связался со мной и сказал такую фразу: «Не хотите ли вы нам заплатить 82 тысячи рублей за ремонт автомобиля. На что я, может быть, ответил не совсем корректно», — указал Евгений.

На вопрос, почему родитель не стал подавать в суд на чиновницу, он ответил, что в тот момент состояние ребенка оставляло желать лучшего, все силы и средства были направлены на его лечение.

Также адвокаты в тот момент посоветовали не предпринимать никаких действий. «Ребенок выздоравливал, потихоньку все забывалось», — пояснил отец мальчика.

Решение суд огласил 10 июня, и оно было не в пользу пострадавшей семьи. Решением судьи, родители пострадавшего ребенка должны были заплатить Хоруженко 120 тысяч рублей. По словам Евгения, он готов был заплатить эти деньги, чтобы забыть эту историю, но его адвокат настоял на том, чтобы не делать этого, так как чиновница не имела право подавать иск.

«В суде без подтверждения принимаются слова Лилии Хоруженко, например, что она ехала с разрешенной скоростью не более 20 километров в час, но это мы ставим под сомнение. Она сказала, что нажала на тормоз сразу, как увидела (ребенка — ред). Но если бы она ехала с положенной скоростью, то машина встала бы на месте сразу, а велосипедист оказался бы на уровне передней двери. Мы проводили с федеральными журналистами такой эксперимент: машина ехала гораздо быстрее — около 50 километров в час, потому что велосипед оказался дальше», — рассказывал адвокат семьи Дмитрий Буянов.

Евгений заявил, что сейчас готов обратиться в следующую инстанцию, чтобы завершить дело в пользу сына. Сейчас он до конца не поправился, часто чувствует себя плохо, а некоторые операции доступны только после 18 лет. Из-за травм ему пришлось оставить хоккей.