Экс-чиновница потребовала денег у родителей сбитого ею подростка

Год назад в Мурманске экс-работница регионального Министерства образования Лилия Хоруженко сбила 13-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка признали виновным в ДТП и дело закрыли. Женщина спустя год потребовала возместить ей ущерб.

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Хорунженко подала в суд иск с требованием выплатить ей 100 тысяч рублей на ремонт машины. Как сообщил канал РЕН ТВ, выехавший на главную дорогу со второстепенной мальчик получил сотрясение мозга и перелом челюсти. Лечение пострадавшего продолжается до сих пор. Получивший травмы Генрих не может вернуться к занятиям хоккеем.

Машина в ДТП получила царапины, было сломано зеркало бокового вида. Родители мальчика завили, что «никому ничего не должны».

Представители Хорунженко не хотели предавать обстоятельства дела гласности.

«Отец мальчика хочет сформировать общественное мнение о том, что мой доверитель — какой-то монстр, который намеренно нарушает ПДД, калечит окружающих, а потом еще и денег требует», — заявил адвокат Александр Шумский. Но суд решил сделать заседание открытым.