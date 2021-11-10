Сбежавшую из приемной семьи школьницу вернули в приют на Урале

Девочка, которая сбежала из приемной семьи в Свердловской области, снова оказалась в приюте. На своем возвращении туда настояла сама школьница, сообщило местное издание E1.ru.

В семье опекунов девочка жила с двумя сестрами. Одной — четыре года, второй — шесть лет. По словам депутата Натальи Крыловой, которая разбиралась в случившемся, девочка добралась до Екатеринбурга и там остановилась у знакомых.

В беседе с Крыловой школьница объяснила, что не хочет жить в приемной семье по нескольким причинам. Во-первых, по ее словам, опекуны их плохо кормили. Помимо этого, ей не понравилось, что ей и сестрам не покупали новую одежду, а отдавали вещи, которые бесплатно доставались на «Авито». Девочку расстроило и отношение приемных родителей к одной из младших сестер. Ребенок не может полностью наступать на всю стопу и иногда падает.

«Как-то сестренка побежала к приемной маме, хотела ей рисунок показать и упала, а они засмеялись и сказали: „Ты чего падаешь на ровном месте?“», — пожаловалась школьница.

Кроме того, по словам девочки, приемная мать заявила, что отдаст ее в психиатрическую больницу. Женщина заявила Крыловой, что девочка ведет себя двулично, и не стала возражать против ее возвращения в детдом. Младшие дети остались с опекунами.