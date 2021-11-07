Девочка сбежала из-за голода из приемной семьи в Свердловской области

В Свердловской области девочка 2007 года рождения сбежала из приемной семьи. Все произошло в городе Среднеуральске. По словам самого ребенка, причиной побега стало то, что ее и еще шестерых усыновленных детей морили голодом.

О произошедшем порталу URA.RU сообщила депутат асбестовской городской думы Наталья Крылова. Она рассказала, что, со слов ребенка, ее приемные родители не работают, а существуют за счет пособий на детей. Девочка жалуется, что еды на всех не хватает и им приходится голодать.

«Приемная мать не кормит их по расписанию, дети голодают. Опекуны уезжают на два-три дня в сад, оставляют им суп, которого на всех не хватает. В семье помимо сбежавшей девочки — еще шесть усыновленных детей. Одежду с июня 2021 ей практически не покупали — только трусы и носки. Зимнюю и школьную одежду не купили», — рассказала депутат. Она отметила, что уже составила два обращения: в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области.

Крылова добавила: известно, где в данный момент находится сбежавшая девочка. Она смогла добраться до Екатеринбурга, где проживает ее знакомая. Ребенок остановился у нее и отключил мобильный телефон. Девочка опасается, что если ее найдет правоохранители, они вернут ее обратно в приемную семью. Дошло до того, что ребенок сам проситься обратно в детский дом — и очень переживает за своих сводных сестер, младшей из которых всего четыре года.

Минувшим летом два мальчика сбежали из детского сада в Москве. С детьми все хорошо, их оперативно нашли. Воспитательница заметила пропажу через несколько минут и позвонила в полицию. Детский сад после этого ожидала проверка.