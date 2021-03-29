Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после массового сбоя

Работа мобильного приложения «Сбербанк онлайн» восстановлена. В некоторых регионах России 29 марта клиенты кредитной организации сталкивались с проблемами при входе и оплате картой.

Сбой длился несколько минут, сообщили ТАСС в банке.

«Сегодня утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в кредитном учреждении.

Сбой в работе мобильного приложения произошел утром 29 марта. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на 10:00 по московскому времени было зарегистрировано около двух тысяч жалоб. Большинство из них были связаны со входом в приложение — 84%, около 13% пользователей жаловались на сбои всех сервисов. Чаще всего жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Свердловской области.

В банке заявили, что проблемы вызваны техническими причинами, и рекомендовали повторить попытку позже.