Клиенты Сбербанка столкнулись со сложностями при входе в приложение

Клиенты Сбербанка по всей России сообщили о сложностях с входом в мобильное приложение, а также с оплатой по карте. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Судя по карте, больше всего сбоев фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник фото: телеканал «360»

В банке заявили, что проблемы вызваны техническими причинами, и рекомендовали повторить попытку позже. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В настоящий момент по техническим причинам, к сожалению, возможны затруднения при входе в Сбербанк онлайн. Рекомендую попробовать зайти позже», — цитирует агентство сообщение оператора. При загрузке приложения банка появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен.

По данным Downdetector, пик жалоб на работу мобильного приложения пришелся на 10:05. 83% пользователей пожаловались на то, что не могут войти в систему, 13% — на сбой всех сервисов и 2% — на то, что не могут совершить платеж со счета. Часть клиентов Сбербанка рассказала, что не смогли утром 29 марта воспользоваться банкоматом, так как не было связи.