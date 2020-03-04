Искусственный интеллект смоделировал распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта решили выяснить, как коронавирус может распространяться в России. Всего получилось три варианта развития событий.

Как рассказал глава банка Герман Греф, модели показали «достаточно неплохую» ситуацию. Коронавирус может распространяться весенней или осенней волной. Специалисты делали модели, чтобы увидеть реакцию рынка на разные варианты.

По словам директора управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максима Еременко, сильнее всего влияет на распространение заболевания пассажиропоток. Немаловажна и ситуация внутри семьи, так как коронавирус не передается в открытой среде. Третий фактор — погода.

«Чем теплее, тем лучше, потому что когда холодно, сильнее подверженность», — приводит его слова РИА «Новости». Еременко добавил, что инфицирование людей моложе 40 лет редко заканчиваются летальным исходом. Заражение меньше грозит большинству экономически активного и трудоспособного населения.

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года в Китае. За два с небольшим месяца инфекция расползлась во многие страны мира. Число зараженных перевалило за 94 тысячи человек. COVID-19 унес жизни более трех тысяч пациентов.